В России рассказали о роли Британии в саботаже мирных инициатив по Украине

Полянский: Британия играет «заметную роль» в саботаже инициатив по Украине

Британия играет «заметную роль» в саботаже мирных инициатив по Украине. Сейчас Лондон является «главным противником мира», рассказал РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия в Украине», — посетовал он.

Полянский в качестве примера напомнил, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной». Такую позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея, заключил зампостпреда.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского не принесет никакого мира, его стоит игнорировать. Сенатор напомнил, что в свое время именно Зеленский запретил вести какие-либо переговоры с Россией.

При этом Дмитрий Полянский заявил, что Россия не была ознакомлена с мирным планом Зеленского по разрешению украинского конфликта и не была приглашена на его обсуждение. Он также подчеркнул, что страны Запада будут вынуждены поддержать «пиар-кампанию украинского президента, чей срок полномочий уже истек».

