В России призвали игнорировать рассуждения о мирном плане Зеленского

Сенатор Карасин: план Зеленского не принесет никакого мира

План президента Украины Владимира Зеленского не принесет никакого мира, его стоит игнорировать, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить коротко, то это политико-дипломатический бред Зеленского, рассчитанный прежде всего на то, что его будут поддерживать Соединенные Штаты Америки и, естественно, НАТО. Никакого реального плана у него нет. Это демагогия. Это абсолютно очевидно», — заявил Карасин.

Сенатор напомнил, что в свое время именно Зеленский запретил вести какие-либо переговоры с Россией.

«Теперь он выдвигает какие-то планы, я думаю, разработанные, даже не столько им, сколько подсказаны из Брюсселя, Лондона. Поэтому относиться к этому надо очень грубо и прямо: это бред сивой кобылы. Рассуждения о мирном плане воспринимать надо скептически, мягко говоря, а грубо говоря, просто игнорировать, потому что никакого мира этот план не принесет», — заключил он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не была ознакомлена с мирным планом Владимира Зеленского по разрешению украинского конфликта и не была приглашена на его обсуждение.

Он также подчеркнул, что страны Запада будут вынуждены поддержать «пиар-кампанию украинского президента, чей срок полномочий уже истек». Полянский добавил, что Запад вдобавок должен будет держать тему Украины в центре внимания для всего мира, что будет «очень сложной задачей».