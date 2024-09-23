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11:28, 23 сентября 2024Россия

В России призвали игнорировать рассуждения о мирном плане Зеленского

Сенатор Карасин: план Зеленского не принесет никакого мира
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

План президента Украины Владимира Зеленского не принесет никакого мира, его стоит игнорировать, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если говорить коротко, то это политико-дипломатический бред Зеленского, рассчитанный прежде всего на то, что его будут поддерживать Соединенные Штаты Америки и, естественно, НАТО. Никакого реального плана у него нет. Это демагогия. Это абсолютно очевидно», — заявил Карасин.

Сенатор напомнил, что в свое время именно Зеленский запретил вести какие-либо переговоры с Россией.

«Теперь он выдвигает какие-то планы, я думаю, разработанные, даже не столько им, сколько подсказаны из Брюсселя, Лондона. Поэтому относиться к этому надо очень грубо и прямо: это бред сивой кобылы. Рассуждения о мирном плане воспринимать надо скептически, мягко говоря, а грубо говоря, просто игнорировать, потому что никакого мира этот план не принесет», — заключил он.

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Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не была ознакомлена с мирным планом Владимира Зеленского по разрешению украинского конфликта и не была приглашена на его обсуждение.

Он также подчеркнул, что страны Запада будут вынуждены поддержать «пиар-кампанию украинского президента, чей срок полномочий уже истек». Полянский добавил, что Запад вдобавок должен будет держать тему Украины в центре внимания для всего мира, что будет «очень сложной задачей».

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