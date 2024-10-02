Российского экс-борца с коррупцией отправили на три года в колонию

В Перми экс-полицейского Огородникова осудили на три года

Свердловский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего майора Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю Николая Огородникова. Об этом сообщает URA.RU.

Огородников будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он также обязал выплатить более миллиона рублей штрафа.

По данным издания, экс-полицейский передал своему товарищу деньги, чтобы играть на бирже. Однако следствие посчитало те средства, что он выигрывал, взяткой. Вину в коррупции бывший правоохранитель не признал.

Огородников проработал в МВД более 15 лет. Он занимался расследованием резонансных дел.

Ранее на Урале, в Екатеринбурге, у начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова прошли обыски. Силовик может быть причастен к совершению преступлений, предусмотренных статьями 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 УК РФ («Получение взятки»).