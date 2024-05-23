Главного борца с коррупцией российского региона арестовали за взятки

В Екатеринбурге суд арестовал на 2 месяца главу УЭБиПК ГУ МВД Дьякова

В Екатеринбурге суд арестовал начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России Андрея Дьякова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дьяков будет под стражей два месяца, до 20 июля включительно.

По версии следствия, силовик может быть причастен к совершению преступлений, предусмотренных статьями 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 УК РФ («Получение взятки»). Другие детали его дела не раскрываются.

21 мая сообщалось, что у Дьякова прошли обыски, после которых его задержали.

Дьяков возглавил УЭБиПК в январе. В правоохранительных органах он работает с 2000-х годов.