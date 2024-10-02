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10:34, 2 октября 2024Экономика

Россию назвали четвертым производителем мяса в мире

Мишустин: Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире. Так страну назвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует РИА Новости.

На встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым глава правительства заявил, что в 2024 году удалось выполнить показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства.

«Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов — по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну — выполнены», — пояснил он.

По данным Росстата, в 2023 году потребление россиянами мяса и мясопродуктов обновило исторический рекорд. В среднем на одного россиянина пришлось 98 килограммов мяса. Рост по сравнению с 2022-м составил 4,5 процента, в 2019–2020 годах рост не превышал двух процентов. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов объяснил ситуацию увеличением доходов граждан.

ФАС при этом направила запросы по поводу цен на мясную продукцию в 14 российских торговых сетях. У представителей ретейла запросили информацию о динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации с 1 января по 31 августа 2024 года. Также сети отчитаться о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между ними и отпускными ценами производителя.

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      Вячеслав Агапов
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