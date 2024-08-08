Россияне стали есть очень много мяса

Росстат: россияне стали есть рекордного много мяса

По итогам 2023 года потребление россиянами мяса и мясопродуктов обновило исторический рекорд. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК. В среднем на одного россиянина пришлось 98 килограммов мяса. Рост по сравнению с 2022-м составил 4,5 процента, в 2019–2020 годах рост не превышал двух процентов.

Среднее потребление мяса и мясопродуктов в России устойчиво растет с 2000-х годов, а по сравнению с серединой 1990-х российский потребитель ест сейчас на 85 процентов больше мяса, говорится в материалах Росстата.

Кроме того, россияне увеличили потребление овощей и бахчевых — до рекордных 106,6 килограмма в среднем на человека, картофеля (почти 55 килограммов), рыбы и рыбных продуктов (до 23 килограммов)..

Напротив, в 2023 году к 2022-му наблюдалось сокращение потребления хлеба и хлебных продуктов — почти на четыре процента — до 86,9 килограмма в среднем на потребителя в год. Кроме того, сократилось потребление сахара и кондитерских изделий — до 29,2 килограмма.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с РБК предположил, что изменение структуры пищевого поведения россиян связано с увеличением доходов. «Уровень жизни растет, и, соответственно, меняется структура потребления, люди начинают потреблять больше мяса. Самая дешевая еда — это макароны и сахар», — поведал Сафонов.