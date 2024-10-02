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17:57, 2 октября 2024Путешествия

Самолет с президентом на борту несколько часов кружил в небе и сел из-за неполадки

Самолет с президентом Бразилии сел в Мексике из-за технической неполадки

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Самолет с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва на борту несколько часов кружил в небе и сел в Мексике из-за неполадки. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт прилетел в Мехико во вторник, 1 октября. Да Силва прибыл в страну, чтобы присутствовать на инаугурации президента Клаудии Шейнбаум. Однако после вылета из мексиканской столицы пилоты заметили техническую неисправность.

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      Марк Успенский
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