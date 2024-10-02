Самолет с президентом на борту несколько часов кружил в небе и сел из-за неполадки

Самолет с президентом Бразилии сел в Мексике из-за технической неполадки

Самолет с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва на борту несколько часов кружил в небе и сел в Мексике из-за неполадки. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что борт прилетел в Мехико во вторник, 1 октября. Да Силва прибыл в страну, чтобы присутствовать на инаугурации президента Клаудии Шейнбаум. Однако после вылета из мексиканской столицы пилоты заметили техническую неисправность.

Ожидается, что бразильский лидер пересядет на другой самолет для возвращения на родину.

Ранее летевший во Владивосток самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел со следовавшим из Новосибирска Airbus A320. Экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

