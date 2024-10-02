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18:13, 2 октября 2024Моя страна

Семья из России выиграла в лотерею 30 миллионов рублей

Жители Омска выиграли в лотерею 30 миллионов рублей

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Жители Омска выиграли десятки миллионов рублей в лотерею. Об этом пишет Aif.ru.

Россиянин Владимир занимается бизнесом, а его жена находится в декрете. Супруги рассказали, что покупка лотерейных стала для них настоящим хобби.

Отмечается, что счастливый билет пара выбрала наугад. В общей сложности семья выиграла 30 миллионов рублей. На выигрыш после уплаты налогов россияне планируют приобрести дом.

Ранее супруги из Нижнего Новгорода выиграли в лотерею десятки миллионов рублей. В день выигрыша житель города Дмитрий вернулся к семье из командировки. Муж и жена решили сходить в кафе и по дороге зашли в лотерейный киоск, чтобы купить несколько билетов.

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      Фариза Бацазова
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