Семья из России выиграла в лотерею 30 миллионов рублей

Жители Омска выиграли в лотерею 30 миллионов рублей

Жители Омска выиграли десятки миллионов рублей в лотерею. Об этом пишет Aif.ru.

Россиянин Владимир занимается бизнесом, а его жена находится в декрете. Супруги рассказали, что покупка лотерейных стала для них настоящим хобби.

Отмечается, что счастливый билет пара выбрала наугад. В общей сложности семья выиграла 30 миллионов рублей. На выигрыш после уплаты налогов россияне планируют приобрести дом.

Ранее супруги из Нижнего Новгорода выиграли в лотерею десятки миллионов рублей. В день выигрыша житель города Дмитрий вернулся к семье из командировки. Муж и жена решили сходить в кафе и по дороге зашли в лотерейный киоск, чтобы купить несколько билетов.