Российская семья выиграла в лотерею десятки миллионов рублей

Семья из Нижнего Новгорода выиграли в лотерею 35 миллионов рублей

Супруги из Нижнего Новгорода выиграли в лотерею десятки миллионов рублей. Об этом пишет Kp.ru.

Отмечается, что в день выигрыша житель города Дмитрий вернулся к семье из командировки. Муж и жена решили сходить в кафе и по дороге зашли в лотерейный киоск, чтобы купить несколько билетов.

Когда россияне вернулись домой, выяснилось, что они выиграли 35 миллионов рублей. Полученные средства они планируют потратить на строительство загородного дома.

Ранее житель Перми купил лотерейный билет за 30 рублей и выиграл миллионы. Россиянин угадал пять чисел в первом игровом поле и одно во втором. Общая сумма его выигрыша составила три миллиона рублей.