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23:40, 2 октября 2024Мир

Шольц призвал создать условия для конференции с участием Украины и России

Шольц: необходимо создать условия для конференции с участием Украины и России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Heiko Becker / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо создать условия для конференции с участием Украины и России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, следует рассматривать возможности, чтобы специальная военная операция не продолжалась вечно. «Это мы делаем на конференциях с участием многих стран, в том числе на конференции в швейцарском Бюргенштоке. Уже тогда мы сказали, что лучшего всего было бы, чтобы Россия участвовала в следующей такой конференции», — сказал он.

Ранее стало известно, что канцлер Германии планирует в ближайшие недели провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным собеседников Die Zeit, переговоры могут состоятся в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре. Однако Германия на данный момент не отправила запрос на проведение телефонного разговора.

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      Марина Совина
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