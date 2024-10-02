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03:08, 2 октября 2024Россия

Собчак оценила шансы на прощение за помощь Курску и Белгороду

Собчак оценила шансы на прощение за свою помощь жителям Курска и Белгорода

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак оценила шансы на прощение за свою помощь жителям Курска и Белгорода. Об этом она порассуждала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, после окончания конфликта на Украине останутся разрушенными связи «не только между русскими и украинцами, но и между русскими и русскими». На преодоление распрей могут уйти десятилетия, поскольку «никто никого быстро не простит и ничего не забудет», считает телеведущая.

«Кто-то может и меня не простит за помощь курянам и белгородцам, не удивлюсь», — отметила Собчак.

В январе стало известно, что Ксения Собчак организовала благотворительный сбор в помощь жителям Белгорода, пострадавшим от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем отметились некоторые звезды, оказавшиеся в центре скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.

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      Марина Совина
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