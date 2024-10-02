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04:31, 2 октября 2024Силовые структуры

Суд сообщил о даче фигурантами «Крокуса» изобличающих показаний друг на друга

Фигуранты дела о «Крокусе» дают изобличающие показания друг на друга

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Фигуранты дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» дают изобличающие показания друг на друга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Утверждается, что дача подобных показаний стала причиной дальнейшего содержания обвиняемых под стражей. Отмечается, что по этой же причине в случае нахождения на свободе фигуранты дела могут начать угрожать друг другу.

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, может координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — указано в документе.

Ранее суд продлил срок предварительного следствия по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен… до 22 декабря 2024 года», — уточняется в материалах.

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