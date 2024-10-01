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06:43, 1 октября 2024Силовые структуры

Срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» продлили

Суд продлил срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» до 22 декабря

Фото: Globallookpress.com

Суд продлил срок предварительного следствия по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен… до 22 декабря 2024 года», — уточняется в материалах.

В августе исполнителям теракта «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям. Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) теперь проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Марина Совина
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