Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили новое обвинение

Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям

Исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение еще по двум статьям. Об этом сообщает ТАСС.

Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) теперь проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее суд на три месяца продлил им арест.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.