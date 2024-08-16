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13:56, 16 августа 2024Силовые структуры

Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили новое обвинение

Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение еще по двум статьям. Об этом сообщает ТАСС.

Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) теперь проходят обвиняемыми еще и по статьям 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5. («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее суд на три месяца продлил им арест.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Тогда в концертном зале должен был пройти концерт группы «Пикник», однако незадолго до его начала в здание ворвались вооруженные огнестрельным оружием мужчины и начали стрелять по посетителям. После они подожгли концертный зал и попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Варвара Митина
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