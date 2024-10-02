В России рассказали о судьбе Угледара после перехода под контроль страны

Депутат Колесник: Угледар станет цивилизованным городом и укрепрайоном

Перешедший под контроль Вооруженных сил (ВС) России Угледар станет цивилизованным городом и укрепрайоном, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О судьбе перешедшего под контроль России населенного пункта депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Угледар ждет хорошая судьба. Он станет цивилизованным, нормальным городом и укрепрайоном. Таким же, как Мариуполь, например. Наша страна его восстановит, и люди там будут жить нормально и счастливо», — высказался Колесник.

Депутат добавил, что необходимо еще отодвинуть ВСУ от Угледара, чтобы украинская армия не могла наносить удары артиллерией по городу. Также он отметил, что ВС России поставят на территории населенного пункта ПВО от дронов.

«Все города, которые мы взяли, начинают расцветать. Такая же судьба ждет Угледар», — заключил он.

Ранее стало известно, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула Угледар и отошла на север, город перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале. Также о взятии города российскими военными заявил Telegram-канал «Военное дело».

