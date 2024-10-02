Тело колумбийского наемника Майкла Фино, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернули на родину без внутренних органов. Об этом сообщила «Комсомольская правда» («КП»).
Отмечается, что Фино был ликвидирован снайпером в Судже Курской области. Спустя несколько дней тело наемника доставили в Боготу. Вскрывшие пакет родственники заметили, что у мужчины отсутствуют внутренние органы.
Близкие бойца через СМИ обратились к Украине с требованием дать разъяснения. В ответ руководство Интернационального легиона сообщило, что по контракту в случае гибели наемника его внутренние органы направляются на помощь раненым. В частности, речь идет о крови, сердце, печени и почках.
Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что многие бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки. Он добавил, что если украинского военного не удалось стабилизировать, то «погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его неизвестна».