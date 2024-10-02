«КП»: тело колумбийского наемника Майкла Фино вернули с Украины без органов

Тело колумбийского наемника Майкла Фино, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернули на родину без внутренних органов. Об этом сообщила «Комсомольская правда» («КП»).

Отмечается, что Фино был ликвидирован снайпером в Судже Курской области. Спустя несколько дней тело наемника доставили в Боготу. Вскрывшие пакет родственники заметили, что у мужчины отсутствуют внутренние органы.

Близкие бойца через СМИ обратились к Украине с требованием дать разъяснения. В ответ руководство Интернационального легиона сообщило, что по контракту в случае гибели наемника его внутренние органы направляются на помощь раненым. В частности, речь идет о крови, сердце, печени и почках.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что многие бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки. Он добавил, что если украинского военного не удалось стабилизировать, то «погибшего "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его неизвестна».