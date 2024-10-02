Украина нарастит производство дронов и дальнобойного оружия

Глава Минобороны Украины Умеров: Киев нарастит производство дронов и ракет

Киев нарастит свое производство дронов и баллистических ракет. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров, его цитирует пресс-служба ведомства.

«Наш приоритет — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты», — сказал он. Умеров уточнил, что Киев вложил четыре миллиарда долларов в развитие промышленности страны. Украинская сторона также планирует увеличить финансирование в 2025 году, добавил глава Минобороны.

По его словам, оборонное ведомство привлекает иностранных союзников к созданию совместных предприятий для развития военной индустрии. Он назвал важной частью сотрудничества подписание многолетних контрактов на производство вооружения.

В конце сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения. Он сообщил, что стране удалось увеличить производство оружия в шесть раз. Однако Украине не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого, отметил Ермак.