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19:06, 2 октября 2024Бывший СССР

Успехи ВС России в Угледаре объяснили кропотливой работой

Полковник Матвийчук: успех в Угледаре является результатом кропотливой работы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Успех Вооруженных сил (ВС) России в Угледаре является результатом кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника. Об этом рассказал полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук, интервью с ним публикует канал «360».

По его словам, город взяли под контроль с помощью новой тактики. Вместо лобового штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные перерезали пути для подвода резервов украинской армии.

В результате упорных действий Армии России она смогла окружить Угледар, а ВСУ были вынуждены покинуть его. Освобождение города является прорывом тактической зоны обороны на Донецком направлении. Оборонительные позиции здесь начали возводить еще в 2014 году.

1 октября появились первые сообщения о переходе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) под контроль России. Тогда военный эксперт Борис Рожин заявил, что в центральной части населенного пункта заметили российские флаги.

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      Алевтина Запольская
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