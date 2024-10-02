Успехи ВС России в Угледаре объяснили кропотливой работой

Полковник Матвийчук: успех в Угледаре является результатом кропотливой работы

Успех Вооруженных сил (ВС) России в Угледаре является результатом кропотливой работы и улучшения навыков в окружении противника. Об этом рассказал полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук, интервью с ним публикует канал «360».

По его словам, город взяли под контроль с помощью новой тактики. Вместо лобового штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные перерезали пути для подвода резервов украинской армии.

В результате упорных действий Армии России она смогла окружить Угледар, а ВСУ были вынуждены покинуть его. Освобождение города является прорывом тактической зоны обороны на Донецком направлении. Оборонительные позиции здесь начали возводить еще в 2014 году.

1 октября появились первые сообщения о переходе Угледара Донецкой народной республики (ДНР) под контроль России. Тогда военный эксперт Борис Рожин заявил, что в центральной части населенного пункта заметили российские флаги.