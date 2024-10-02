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03:50, 2 октября 2024Экономика

Уволившая всех россиян международная IT-компания объяснила свое решение

Разработчик софта ABBYY объяснил увольнение россиян «путем трансформации»

Фото: Christin Hume / Unsplash

Крупнейший разработчик софта для обработки документов и словарей ABBYY назвал причину массового увольнения сотрудников с российским гражданством. Представитель компании объяснил такое решение «путем трансформации и модернизации бизнеса», передает РБК.

По его словам, в рамках этого процесса ABBYY «реорганизовала ключевые операционные функции, многие из которых находились в определенных регионах». В частности, речь идет об исследования и разработках, указал собеседник издания.

Он отметил, что такая мера позволит компании провести реинвестиции в будущий рост и ускорить инновации. При этом представитель компании отказался уточнить число «затронутых трансформацией» сотрудников.

Ранее стало известно, что ABBYY одним днем уволил всех своих сотрудников с российским гражданством. Инцидент произошел вечером 30 сентября. Об увольнении сотрудникам сообщили во время онлайн-конференции, после чего им сразу же отключили корпоративный доступ.

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      Марина Совина
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