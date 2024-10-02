В Армении рассказали о риске реализации новых военных планов Баку

Глава МИД Армении Мирзоян: есть опасения военных действий со стороны Баку

Армения опасается, что Азербайджан попытается осуществить новые военные планы против Армении. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает News.am.

«Сейчас мы находимся на важном этапе, есть реальная возможность закрыть страницу конфликта в нашем регионе, по крайней мере, между Арменией и Азербайджаном, и открыть новую страницу эпохи мира и сотрудничества», — сказал он.

На вопрос, как сформировать в обществе чувство уверенности в прочном мире, когда звучат угрозы со стороны Азербайджана, Мирзоян ответил: «Есть действительно серьезные опасения, что Азербайджан попытается осуществить новые военные планы против Армении и наших территорий».

Ранее Мирзоян сообщил, что в Армении не видят у Азербайджана желания подписывать мирное соглашение между двумя странами. Он добавил, что Армения предлагает в первую очередь подписать документ о мире, а затем вести переговоры по несогласованным вопросам.