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13:02, 2 октября 2024Бывший СССР

В Армении засомневались в желании Азербайджана заключить мир

Глава МИД Армении: у Азербайджана нет желания подписывать мирное соглашение
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Армении не видят у Азербайджана желания подписывать мирное соглашение между двумя странами. Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян, пишет «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

«Мы видим, что они [Азербайджан] просто не хотят подписать соглашение. Нет в мире такого соглашения, которое регулировало бы все проблемы между сторонами», — заявил дипломат.

Мирзоян добавил, что Армения предлагает в первую очередь подписать документ о мире, а затем вести переговоры по несогласованным вопросам. Среди них претензии Азербайджана насчет пункта в конституции Республики Армения о Нагорном Карабахе, а также статусе Зангезурского региона.

Ранее Арарат Мирзоян и его коллега, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Представители Баку и Еревана тогда договорились в кратчайшие сроки завершить работу над мирным соглашением.

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      Сергей Болиев
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