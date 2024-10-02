В ДНР рассказали об оставшихся в Угледаре мирных жителях

Советник главы ДНР Гагин: нельзя назвать число людей, оставшихся в Угледаре

Точное число людей, оставшихся в Угледаре после взятия города под контроль российскими войсками, сейчас назвать нельзя. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Что касается мирных жителей, они остаются в городе, но точное количество назвать пока невозможно», — приводятся в публикации слова советника.

Он добавил, что в городе продолжается зачистка очагов сопротивления Вооруженных сил Украины.

Ранее Гагин рассказал об установлении флага на администрации Угледара. При этом, по его словам, говорить о полном взятии города под контроль пока рано.