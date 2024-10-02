В ДНР сообщили об установлении флага на администрации Угледара

Гагин: на администрации Угледара установлен флаг России, идет зачистка города

Российский флаг был установлен на администрации Угледара, в городе идет зачистка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг», — рассказал Гагин. По его словам, говорить о полном взятии города под контроль рано — на территории Угледара еще находятся разрозненные части украинской армии.

Бойцы ВСУ рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Пулеметчик ВСУ также заявил, что не знает, почему командование не приказало отступать. Как он допустил, командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до самого конца».