Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 2 октября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об установлении флага на администрации Угледара

Гагин: на администрации Угледара установлен флаг России, идет зачистка города

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российский флаг был установлен на администрации Угледара, в городе идет зачистка. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Действительно, наши военные находятся уже в Угледаре, на здании местной администрации установлен российский флаг», — рассказал Гагин. По его словам, говорить о полном взятии города под контроль рано — на территории Угледара еще находятся разрозненные части украинской армии.

Бойцы ВСУ рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Пулеметчик ВСУ также заявил, что не знает, почему командование не приказало отступать. Как он допустил, командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до самого конца».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      Москвичка предстанет перед судом за попытку забрать ребенка из семьи за взятку опеке

      Польша не нашла желающих вступить в украинский легион

      На Украине обвинили Запад в инфантилизме

      Хасбик опубликовал антисемитский пост и начал искать адвоката

      Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли живым на вокзале

      Россия до 2034 года запустит новую серию спутников ДЗЗ

      Пилотов летевшего из-за рубежа самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      В ДНР сообщили об установлении флага на администрации Угледара

      Мужчина годами оплачивал коммунальные счета соседей и узнал об этом через 18 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше