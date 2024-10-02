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11:55, 2 октября 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ в Угледаре рассказали о злости на командиров

Бойцы ВСУ в Угледаре заявили о злости на командиров из-за долгого отступления

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о злости на командиров, которые долго не отдавали приказ отступать из Угледара. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что выбравшиеся военные ВСУ истощены и подавлены. «Они также злы на своих командиров за то, что они не отдали приказ об отступлении раньше», — пишет BBC. По мнению украинских военнослужащих, было очевидно, что войска не смогут долго удерживать Угледар.

Пулеметчик ВСУ также заявил, что не знает, почему командование не приказало отступать. Как он допустил, командиры боялись военного руководства или получили приказ сверху удерживать позиции «до самого конца».

Ранее стало известно, что Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в последних сводках. 1 октября в Верховной Раде назвали позором сдачу города. В тот же день украинский аналитический проект DeepState заявлял, что российские войска взяли под контроль населенный пункт.

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      Кристина Есикова
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