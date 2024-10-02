Еще в одном российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий

В Калужской области расширили список запрещенных для мигрантов профессий

В еще одном российском регионе расширили список запрещенных для мигрантов профессий — речь идет о Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

С начала 2025 года в регионе введут запрет на привлечение иностранных специалистов для работы в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Ранее в регионе уже отказались от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, а также в заведениях общественного питания.

По словам губернатора, ранее введенные ограничения в регионе не принесли негативных последствий для экономики, а в ряде сфер был зафиксирован рост экономики — в среднем на 17 процентов, за восемь месяцев в 4,5 раза сократилось количество выданных разрешений на временное проживание, а по фактам фиктивной регистрации с учета сняли 1658 иностранцев.

Шапша также уточнил, что с 2021 года практически вдвое уменьшилось оформление патентов на работу, как и в целом — число иностранцев, прибывших в Калужскую область.

Ранее Шапша выступил против бесконтрольного привлечения в регион иностранных граждан. По его словам, межнациональное напряжение «возникает не на пустом месте» — раздражение жителей возрастает, «когда гражданство раздают тем, кто по-русски не разговаривает (…), а патентов [на работу] выдают количество неоправданно высокое».