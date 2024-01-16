Российский губернатор высказался о «раздаче гражданства не говорящим по-русски»

Калужский губернатор Шапша выступил против бесконтрольного привлечения мигрантов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступил против бесконтрольного привлечения в регион иностранных граждан. Фрагмент его выступления опубликовал YouTube-канал «Обнинск Онлайн».

По словам главы региона, межнациональное напряжение «возникает не на пустом месте». Раздражение жителей возрастает, «когда мы гражданство раздаем тем, кто по-русски не разговаривает (…), когда мы патентов [на работу] выдаем количество неоправданно высокое», пояснил он.

Ранее привлекаемые в Калужскую область мигранты были «не всегда и нужны» для экономики региона, продолжил Шапша. Он назвал эффективными принятые в связи с этим меры и предложил чиновникам подготовить проекты новых ограничений для мигрантов.

Ранее в ряде российских регионов, в том числе в Калужской области, запретили мигрантам управлять общественным транспортом. В Госдуме предложили ограничить возможность трудоустройства мигрантов из тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного.