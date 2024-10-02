В Госдуме нашли одну общую «болезнь» у бывшего и нынешнего генсеков НАТО

Депутат ГД Шеремет: новый генсек НАТО Рютте болен хронической русофобией

Новый генсек НАТО Марк Рютте — хронический русофоб. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет, сравнив неприязнь главы Североатлантического альянса к России с болезнью.

Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

По мнению Шеремета, по отношению к России Рютте ничем не отличается от предшественника. «К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности», — констатировал он.

Депутат напомнил, что блок НАТО всецело подчинен воле США. Обусловленная этим политика зачастую вредит другим странам-членам альянса, считает Шеремет.

Ранее назначение Рютте главой НАТО оценили в США. Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Скотт Беннет выразил схожее с Шереметом мнение на этот счет. Он заявил, что политика НАТО в отношении Москвы не претерпит изменений, поскольку любой человек на посту генсека нацелен на конфронтацию с Россией.