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10:54, 2 октября 2024Россия

В Госдуме нашли одну общую «болезнь» у бывшего и нынешнего генсеков НАТО

Депутат ГД Шеремет: новый генсек НАТО Рютте болен хронической русофобией
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Новый генсек НАТО Марк Рютте — хронический русофоб. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет, сравнив неприязнь главы Североатлантического альянса к России с болезнью.

Рютте вступил в должность генсека НАТО 1 октября, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

По мнению Шеремета, по отношению к России Рютте ничем не отличается от предшественника. «К сожалению, структуры НАТО охватила прогрессирующая пандемия сумасшествия и неадекватности», — констатировал он.

Депутат напомнил, что блок НАТО всецело подчинен воле США. Обусловленная этим политика зачастую вредит другим странам-членам альянса, считает Шеремет.

Ранее назначение Рютте главой НАТО оценили в США. Отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Скотт Беннет выразил схожее с Шереметом мнение на этот счет. Он заявил, что политика НАТО в отношении Москвы не претерпит изменений, поскольку любой человек на посту генсека нацелен на конфронтацию с Россией.

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      Алан Босиков
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