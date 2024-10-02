В Казахстане приняли меры по охране синагог после удара Ирана

Полиция Казахстана приняла меры по охране синагог в связи с ударом Ирана

Полиция Казахстана приняла меры по усилению охраны синагог и дипломатических объектов Израиля в связи с атакой Ирана, передает «КазТАГ».

«Посольства и без этого всегда под охраной полиции. Все религиозные объекты тоже давно находятся под контролем ОВД, маршруты патрулирования мы приблизили к этим объектам», — передает агентство слова начальника департамента информационной политики МВД республики Шангыс Алекешев.

Ранее посольство России в Тегеране призвало находящихся в Иране российских граждан воздержаться от фото- и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях».

Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все загранучреждения России в Иране работают в обычном режиме.