Офицер ВСУ Грабский: Россия скоро может выйти на границы ЛНР и ДНР

Россия приблизилась к выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, российские войска получают возможность выполнить стратегическую задачу, которая им была поставлена, а именно выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Он объяснил, что к этому приведет приближающаяся потеря Киевом Угледара. Он выразил мнение, что при худшем для ВСУ сценарии весной-летом 2025 года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск и Краматорск.

Ранее в ВСУ признали выход из Угледара, бои за который шли более двух лет. Российские войска фланговыми ударами истощили оборону ВСУ в городе, а у украинских подразделений возникла угроза окружения.