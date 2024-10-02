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19:21, 2 октября 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

Офицер ВСУ Грабский: Россия скоро может выйти на границы ЛНР и ДНР

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия приблизилась к выходу на границы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом заявил полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Грабский в интервью журналисту Евгению Киселеву (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, российские войска получают возможность выполнить стратегическую задачу, которая им была поставлена, а именно выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Он объяснил, что к этому приведет приближающаяся потеря Киевом Угледара. Он выразил мнение, что при худшем для ВСУ сценарии весной-летом 2025 года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлоград, Славянск и Краматорск.

Ранее в ВСУ признали выход из Угледара, бои за который шли более двух лет. Российские войска фланговыми ударами истощили оборону ВСУ в городе, а у украинских подразделений возникла угроза окружения.

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      Илья Таксюр
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