В России мигранты толпой избили человека на костылях и попали на видео

В Татарстане мигранты толпой избили мужчину на костылях, их сняли на видео

В Татарстане мигранты толпой избили человека на костылях. Снятый очевидцем видеоролик, который изначально появился в местных соцсетях, опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Конфликт произошел на одной из парковок в Нижнекамске. На ролике видно нескольких человек неславянской внешности, которые бьют лежащего на земле мужчину. Затем в кадр попадает девушка — спутница россиянина. Она пытается отбиться от иностранцев костылем.

Канал отмечает, что мигранты напали толпой. Что именно привело к драке, не уточняется.

Ранее в Татарстане мигранты устроили массовую драку в спальном районе — ее также удалось снять на видео одному из жильцов. Тогда по факту противоправных действий было возбуждено уголовное дело.