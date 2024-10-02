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13:53, 2 октября 2024Экономика

В России собрались строить водородный поезд

Трансмашхолдинг представил концепцию водородного поезда

Фото: Telegram-канал «Трансмашхолдинг»

Разработчик в сфере железнодорожного транспорта «Трансмашхолдинг» представил концепцию первого водородного поезда. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Макет поезда был представлен на Дальневосточном энергетическом форуме (ДЭФ) в Южно-Сахалинске. Поезд создается в рамках проекта, реализуемого компанией совместно с Росатомом, РЖД и правительством Сахалинской области. Новый состав планируется запустить на Сахалине, а затем и в остальных российских регионах. Ожидается, что первый образец для испытаний появится в 2025 году, а уже к 2028 году начнутся регулярные перевозки на пригородных поездах.

Эксперты уверены, что водородное топливо является оптимальным вариантом для общественного транспорта. Оно экологично и является возобновляемым.

Ранее на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) российская компания «Кама» представила серийную версию платформы электромобиля «Атом». Старт производства элекрокара запланирован на третий квартал 2025 года. Машины будут собирать на столичном заводе «Москвич».

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      Мария Черкасова
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