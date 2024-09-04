Платформу российского электромобиля «Атом» представили на ВЭФ-2024

Российская компания «Кама» представила серийную версию платформы электромобиля «Атом». Показ состоялся на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), сообщают «Известия».

Платформа, представленная на форуме, позволяет ознакомиться с конструкцией электрокара. Отмечается, что тип кузова «Атома» может варьироваться в зависимости от модели. Еще одна особенность автомобиля — руль со встроенной панелью приборов, выполненной в виде дисплея.

Старт серийного производства электромобиля «Атом» запланирован на третий квартал 2025 года. Машины будут собирать на столичном заводе «Москвич».

Ранее стало известно, что в 2024 году в России начнется выпуск новых китайских электрокаров под брендом Evolute.

Восточный экономический форум (ВЭФ) открылся во Владивостоке 3 сентября. Форум продлится до 6 сентября.