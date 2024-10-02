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09:40, 2 октября 2024Россия

В российском городе подростки потушили Вечный огонь и попали на видео

В Старой Руссе подростки потушили пламя Вечного огня, их сняли на видео

Кадр: Интернет-газета «НОВГОРОД»

В Старой Руссе Новгородской области подростки потушили Вечный огонь. Они попали на видеозапись с камеры наблюдения, которую опубликовало сетевое издание «Новгород».

На кадрах видно, как трое детей окружают Вечный огонь. Затем двое из них одновременно делают движение, похожее на выдох, — после этого пламя исчезает. Подростки радостно вскидывают вверх руки и убегают.

Издание отмечает, что это третий за последнее время случай в городе. Раньше Вечный огонь также оскверняли дети.

Ранее во Владивостоке мужчина осквернил памятник советскому разведчику Рихарду Зорге, помочившись на постамент. Позже он был задержан силовиками.

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      Алан Босиков
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