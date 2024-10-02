В Совфеде ответили на заявление главы МИД Германии о Путине

Пушков: Бербок ошибается, говоря о Путине и падении правительства ФРГ

Глава МИД Германии Анналена Бербок ошибается, когда говорит, что президент России Владимир Путин якобы был бы рад падению правительства ФРГ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал заявление Бербок, которая заявила, что Путин был бы рад падению немецкого правительства. Министр при этом добавила, что стала «осторожно относиться к любой абсолютной уверенности» в чем-либо с момента начала конфликта на Украине.

«Проблема правящей в ФРГ коалиции, в которую входят "зеленые", не в том, что ее падению был бы рад Путин. Проблема нынешнего правительства ФРГ в том, что его падению были бы рады две трети немцев, настолько оно непопулярно», — сказал Пушков.

По его мнению, аргумент, связанный с якобы радостью Путина за те или иные провалы западных стран — аргумент «западных лузеров», которым нечем оправдать свою бездарность.

Ранее Бербок рассказала, что Берлин продолжит оказывать помощь Киеву, в частности военную, столько, сколько будет продолжаться конфликт. Во время предвыборного мероприятия «зеленых» в Потсдаме министр подчеркнула, что если Запад не поддержит Киев, «наступит конец Украине».