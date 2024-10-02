В США признали срыв планов Израиля после ракетного удара Ирана

MWM: урон от ракетного удара Ирана сорвал планы Израиля по войне в Ливане

Урон от ракетного удара Ирана в рамках операции «Истинное обещание 2» сорвал планы Израиля по войне в соседнем Ливане. Об этом в рубрике Force Index сообщает американский журнал The Military Watch Magazine (MWM).

«Ущерб, нанесенный операцией, вызвал вопросы о том, может ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, которое началось менее чем за два дня до иранских ударов», — признали авторы из США.

MWM отмечает, что иранские удары пришлись главным образом по авиабазам, где были дислоцированы истребители F-35 и F-15, совершавшие боевые вылеты в Ливан, а также по местам скопления израильской бронетехники.

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви заявил, что Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку.