В США заявили о необходимости разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Помпео заявил, что для достижения соглашения Киеву нужно разрешить удары по РФ

Бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Киеву нужно разрешить наносить удары вглубь России. Об этом он порассуждал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись беседы доступна в Telegram.

«Если Европа и США позволят украинцам использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению», — заявил Помпео, рассуждая о том, как дальше будет развиваться украинский конфликт.

По мнению политика, в случае, если жители западной части России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, будут чувствовать себя безопасно, то противостояние будет длиться годами.

В этом же разговоре Помпео заявил, что Россию нужно вернуть к европейской модели экономики по окончании украинского конфликта. По его словам, Запад мог бы донести до России преимущества присоединения к западной экономике.