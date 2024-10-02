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10:45, 2 октября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о необходимости «вернуть» Россию к Западу в одной сфере

Помпео заявил пранкерам, что Россию нужно вернуть в европейскую экономику
Майк Помпео

Майк Помпео. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

При окончании конфликта на Украине Россию нужно вернуть к европейской экономической модели вместо азиатской. О необходимости вернуть Москву к Западу в одной сфере в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео, запись разговора доступна в Telegram.

Помпео назвал очень важным возможное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, в этом случае есть надежда, что Москва придет к выводу, что тоже хочет стать частью западной торговой системы.

«Это значит, что нам нужно вернуть русских к европейской, а не азиатской модели. Если бы эта война прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать их, что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», — сказал бывший госсекретарь США.

Ранее Вован и Лексус поговорили с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном. В беседе с пранкерами он призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь уничтожить Крымский мост.

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      Маргарита Щигарева
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