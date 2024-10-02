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17:40, 2 октября 2024Мир

Венгрия заблокировала план ЕС по отправке иностранных военных инструкторов на Украину

Сийярто: Венгрия блокирует план ЕС по отправке военных советников на Украину

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Будапешт против плана Евросоюза (ЕС) по отправке европейских военных советников на Украину для подготовки украинских военных, поэтому венгерские представители блокируют его принятие до момента значительной переработки инициативы. Об этом в ходе трансляции на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«На предложение [об отправке военных советников и инструкторов] мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — рассказал министр.

В конце августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС рассматривают вопрос создания координационного центра на Украине для оказания военной помощи в виде поставок вооружений и усилий по подготовке новобранцев украинской армии.

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      Виктория Кондратьева
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