Венгрия заблокировала план ЕС по отправке иностранных военных инструкторов на Украину

Будапешт против плана Евросоюза (ЕС) по отправке европейских военных советников на Украину для подготовки украинских военных, поэтому венгерские представители блокируют его принятие до момента значительной переработки инициативы. Об этом в ходе трансляции на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«На предложение [об отправке военных советников и инструкторов] мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — рассказал министр.
В конце августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС рассматривают вопрос создания координационного центра на Украине для оказания военной помощи в виде поставок вооружений и усилий по подготовке новобранцев украинской армии.