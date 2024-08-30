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11:03, 30 августа 2024Мир

В ЕС захотели создать военный координационный центр на Украине

Боррель: ЕС хочет создать координационный центр военной помощи на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают вопрос создания координационного центра на Украине для оказания военной помощи. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«В Евросоюзе обсуждается вопрос создания координационного военного центра на Украине», — рассказал политик.

При этом Боррель подчеркнул, что у Евросоюза «нет планов» отправлять европейских военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Киеву. «Вы не можете себе представить, какие усилия предпринимают страны Евросоюза для помощи Украине, насколько велики объемы военных поставок. В действительности мы истощили наши запасы и теперь должны их пополнить», — отметил политик.

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      Дарья Устьянцева
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