В ЕС захотели создать военный координационный центр на Украине

Боррель: ЕС хочет создать координационный центр военной помощи на Украине

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают вопрос создания координационного центра на Украине для оказания военной помощи. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«В Евросоюзе обсуждается вопрос создания координационного военного центра на Украине», — рассказал политик.

При этом Боррель подчеркнул, что у Евросоюза «нет планов» отправлять европейских военных инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС истощили свои военные запасы из-за поставок помощи Киеву. «Вы не можете себе представить, какие усилия предпринимают страны Евросоюза для помощи Украине, насколько велики объемы военных поставок. В действительности мы истощили наши запасы и теперь должны их пополнить», — отметил политик.

