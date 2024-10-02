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09:44, 2 октября 2024Интернет и СМИ

Владелец ТНТ и «Пятницы!» решил выпускать глянцевый журнал

Холдинг «Газпром-Медиа» решил выпускать свой глянцевый журнал

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компания «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», входящая в холдинг «Газпром-Медиа» и управляющая такими каналами, как ТНТ и «Пятница!», решила выпускать глянцевый журнал. Об этом компания сообщила в письме, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что направлением журнала станет стиль и образ и жизни. Он будет ориентирован на жителей городов-миллионников в возрасте от 21 до 55 лет. «Создатели проекта ставят перед собой амбициозную цель — вернуть интерес читателей к качественному принту, который читают, а не просто просматривают», — говорится в письме.

Главным редактором станет стилист Алеко Надирян. Печатную версию журнала планируют выпускать шесть раз в год. Также известно, что вместе с журналом холдинг намерен запустить одноименное онлайн-медиа.

Ранее стало известно, что объявление о закрытии юмористического шоу Comedy Club, выходящего на ТНТ, оказалась шуткой. В выпуске программы, который вышел 20 сентября, ведущий Павел Воля сообщил о начале нового сезона проекта.

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      Маргарита Щигарева
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