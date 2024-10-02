Военкор показал кадры удара ОФАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске

Руденко: ВС РФ ударили, предположительно, с помощью ОФАБ-9000 по ВСУ в Волчанске

Российские войска нанесли удар, предположительно, с помощью осколочно-фугасной авиационной бомбы ОФАБ-9000 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области. Соответствующие кадры показал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

«Что-то на очень мощном. По Волчанску прилетел, по всей видимости, ОФАБ-9000», — говорится в публикации.

Военкор допустил, что украинские солдаты, попавшие в зону поражения авиабомбы, не пережили удар.

Киев завершил эвакуацию людей из Волчанска и его окрестностей в начале июля. По сообщению местных властей, на момент окончания принудительного переселения город отказались покинуть чуть меньше 30 человек.