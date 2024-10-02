Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 2 октября 2024Бывший СССР

Военкор показал кадры удара ОФАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске

Руденко: ВС РФ ударили, предположительно, с помощью ОФАБ-9000 по ВСУ в Волчанске

Российские войска нанесли удар, предположительно, с помощью осколочно-фугасной авиационной бомбы ОФАБ-9000 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области. Соответствующие кадры показал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко.

«Что-то на очень мощном. По Волчанску прилетел, по всей видимости, ОФАБ-9000», — говорится в публикации.

Военкор допустил, что украинские солдаты, попавшие в зону поражения авиабомбы, не пережили удар.

Киев завершил эвакуацию людей из Волчанска и его окрестностей в начале июля. По сообщению местных властей, на момент окончания принудительного переселения город отказались покинуть чуть меньше 30 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

      Стали известны детали зачистки в Угледаре

      Двое россиян на резиновой лодке похитили из храма 160 ювелирных изделий

      В США признали неудачу лунной программы Artemis

      У Nike упали продажи, выручка и акции

      Российская учительница устроила скандал в такси из-за платного ожидания в пять рублей

      Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой

      Российский банк ограничил выдачу кредиток до одной в руки

      Женщина попала под суд за слишком большое количество кошек и собак

      Перенесший 10-часовую операцию Кушанашвили матом высказался о ее итогах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше