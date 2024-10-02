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17:12, 2 октября 2024Россия

Володин раскритиковал «Новых людей» из-за их позиции по запрету пропаганды чайлдфри

Володин раскритиковал «Новых людей» из-за позиции партии по чайлдфри

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов фракции «Новые люди» из-за их позиции по запрету пропаганды чайлдфри. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект о штрафах за пропаганду бездетности внесли в нижнюю палату российского парламента в конце сентября. Позже депутат от «Новых людей» Ксения Горячева сообщила, что не поддерживают инициативу.

«Коллеги, это серьезный вопрос. Мы его будем рассматривать, обязательно поименное будет голосование», — сказал Володин на заседании. Он призвал не поддерживающих законопроект депутатов задуматься над отношением к документу.

Вопрос о том, рожать или нет, в случае принятия закона останется личным для россиянок, напомнил спикер. «Но пропаганды такой не должно быть», — подчеркнул он. Тот, кто не поддержит документ, выступит против своей страны, заявил Володин. В этом случае стоило бы разобраться, кто голосовал за таких депутатов, заключил он.

Ранее юристы указали на риски запрета чайлдфри в России. Адвокат Владислав Губко считает, что пропаганду чайлдфри можно будет усмотреть в любом телесюжете или посте в соцсети, где отсутствие детей упоминалось бы в позитивном контексте. Его коллега Екатерина Тягай добавила, что под пропаганду чайлдфри может подпасть даже реклама презервативов.

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      Алан Босиков
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