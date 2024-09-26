Юристы заявили о рисках запрета чайлдфри в России

Адвокат Губко: запрет чайлдфри повлияет на СМИ, кинематограф и рекламу

Запрет пропаганды идей чайлдфри в России негативно повлияет на блогеров, СМИ, кинематограф и рекламу. Таким мнением поделились опрошенные РБК юристы.

По словам адвоката Владислава Губко, пропаганду чайлдфри можно будет усмотреть в любом телесюжете или посте в соцсети, где отсутствие детей упоминалось бы в позитивном контексте. «Вероятно, пропагандой [чайлдфри] будет признаваться все, что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению», — заявил о рисках в случае введения запрета юрист.

В свою очередь, юрист Екатерина Тягай добавила, что пропагандой идей чайлдфри можно будет счесть даже рекламу контрацептивов, а также рассказ о постродовой депрессии и тяжелых родах.

О том, что Госдума приступила к рассмотрению документа о запрете идеологии чайлдфри, 24 сентября сообщил ее спикер Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, за пропаганду этой идеи предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей. В свою очередь, глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране.