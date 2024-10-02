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05:03, 2 октября 2024Мир

Востоковед порассуждал о реакции Израиля на удар Ирана

Востоковед Чупрыгин: ответ Израиля на удар Ирана вряд ли будет сильным

Фото: Taylor Brandon / Reuters

Ответ Израиля на удар Ирана по государству вряд ли будет настолько сильным, чтобы спровоцировать эскалацию на уровне большой региональной войны, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В разговоре с РИА Новости эксперт объяснил, что ни одна из сторон не заинтересована в масштабных боевых действиях.

Востоковед указал, что перед атакой Иран сообщил не только о самом плане нанести удар, но и о примерном времени. По его мнению, это было направлено на то, чтобы дать Израилю время подготовиться. Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что последствия у иранской атаки будут, но детали ответа разглашать не стал.

«Отсюда мы делаем вывод, что скорее всего — может быть, Израиль что-то иранское тронет слегка, — скорее всего ограничится зачисткой юга Ливана», — порассуждал эксперт.

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви сообщил, что Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

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      Маргарита Пименова
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