Востоковед порассуждал о реакции Израиля на удар Ирана

Востоковед Чупрыгин: ответ Израиля на удар Ирана вряд ли будет сильным

Ответ Израиля на удар Ирана по государству вряд ли будет настолько сильным, чтобы спровоцировать эскалацию на уровне большой региональной войны, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. В разговоре с РИА Новости эксперт объяснил, что ни одна из сторон не заинтересована в масштабных боевых действиях.

Востоковед указал, что перед атакой Иран сообщил не только о самом плане нанести удар, но и о примерном времени. По его мнению, это было направлено на то, чтобы дать Израилю время подготовиться. Тем временем официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что последствия у иранской атаки будут, но детали ответа разглашать не стал.

«Отсюда мы делаем вывод, что скорее всего — может быть, Израиль что-то иранское тронет слегка, — скорее всего ограничится зачисткой юга Ливана», — порассуждал эксперт.

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви сообщил, что Израиль продемонстрирует «удивительные наступательные возможности» при ответе Ирану на атаку. Когда именно это произойдет, он не уточнил.