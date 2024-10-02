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09:37, 2 октября 2024Ценности

Возлюбленная Джейсона Стэйтема похвасталась кубиками пресса в съемке для журнала

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса в съемке для журнала

Фото: Max Hoell / THE NET-A-PORTER

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась кубиками пресса в съемке для модного журнала в Porter Magazine. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото 37-летняя манекенщица предстала в классическом черном костюме, состоящем из широких брюк и пиджака. Она позировала рядом со стулом, распахнув при этом верх своего наряда и продемонстрировав кружевной бюстгальтер.

Кроме того, возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема снялась в полупрозрачном боди и сетчатых колготках. Стилисты дополнили внешний вид знаменитости черными остроносыми туфлями и укороченным пальто.

В октябре сообщалось, что Роузи Хантингтон-Уайтли в откровенном наряде пришла на ужин со своей коллегой и подругой, супермоделью Джиджи Хадид.

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      Мария Винар
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