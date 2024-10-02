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05:40, 2 октября 2024Забота о себе

Врач посоветовала некоторым россиянам отказаться от творога

Сухорукова посоветовала отказаться от творога при аллергии на молочные белки

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова посоветовала отказаться от употребления творога при наличии аллергии на молочные белки. Она также рассказала РИА Новости, что ограничивать продукт следует в случае, если человек чувствителен к лактозе и испытывает дискомфорт от творога.

«Отдельное внимание стоит уделить гликемическому индексу творога. Правда, это актуально для людей с сахарным диабетом второго типа. А вот здоровым людям опасаться этого индекса не стоит», — отметила эксперт.

Она также указала, что для пациентов с болезнями почек существует ограничение по количеству творога, объяснив, что для них действуют общие рекомендации по ограничению белка в рационе.

«Даже самые полезные продукты следует есть умеренно, а здоровое питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Полностью исключать творог из рациона не стоит, так как в нем много витаминов А и D, которых нет в растительных жирах», — отметила Сухорукова. Кроме того, врач рассказала, что в жирном твороге содержится триптофан — данная аминокислота помогает оставаться стройными и лучше высыпаться.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина сообщила, что темный виноград обладает множеством полезных свойств, в том числе помогает в профилактике рака. По ее словам, красный виноград может помочь в профилактике сердечно-сосудистых проблем, так как он содержит большое количество вещества под названием ресвератрол.

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      Маргарита Пименова
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