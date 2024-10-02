Все четыре шины пассажирского самолета лопнули при посадке

DM: четыре шины самолета Ryanair лопнули при посадке в аэропорту Бергамо

Все четыре шины пассажирского самолета авиакомпании Ryanair лопнули при посадке в Италии. Об этом пишет таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что после инцидента с лайнером, прилетевшим из Барселоны, все рейсы в аэропорту Бергамо были приостановлены. По данным издания, во время посадки воздушное судно поцарапало взлетно-посадочную полосу (ВПП).

«В салоне чувствовался запах горящей резины. Это было довольно страшно. Мы были готовы к вылету, и я увидела пламя. Я была в шоке, никогда раньше не сталкивалась ни с чем подобным», — поделилась с журналистами одна из очевидиц произошедшего, пассажирка другого рейса Элис Лонгхерст.

Путешественница добавила, что всех пассажиров вывели из самолета и отправили ждать в здание аэропорта, пока специалисты занимались ремонтом ВПП.

В конце сентября московский аэропорт Внуково временно не принимал и не отправлял рейсы из-за самолета, у которого лопнула шина на ВПП. Инцидент парализовал работу воздушной гавани: людям пришлось ждать вылетов от 60 до 90 минут.

