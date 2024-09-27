Самолет с лопнувшей шиной парализовал работу аэропорта Москвы

Mash: самолет с лопнувшей шиной парализовал работу аэропорта Внуково

Московский аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет рейсы из-за самолета, у которого лопнула шина на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, вылеты и прилеты отложили на 60-90 минут. Пассажиры одного из задержанных рейсов пожаловались, что уже час сидят в салоне воздушного судна без движения.

Отмечается, что лайнер с лопнувшей при посадке шиной остается на полосе и парализует работу авиагавани. Люди ждут, пока его смогут оттащить с помощью тягача.

Позже пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил, что колесо повредилось у Як-50 Вологодского авиационного предприятия, который прибыл в Москву из Вологды в 9:30. На борту было 26 человек: четыре члена экипажа и 22 пассажира.

В результате Внуково закрыли с 9:57 до 10:35, за это время два рейса ушли на запасные аэродромы. Сейчас аэропорт работает штатно.

25 сентября самолет, летевший в Уфу из Хургады, был вынужден сменить курс и совершить незапланированную посадку. Причиной стал участник рейса, которому стало плохо на борту.