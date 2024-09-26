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17:13, 26 сентября 2024Путешествия

Летевший в Уфу из-за рубежа самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Хургады в Уфу самолет сел в Сочи из-за больного пассажира

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет, летевший в Уфу из-за рубежа, резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в среду, 25 сентября, с направлявшимся из египетской Хургады Boeing 737-800. Экипаж лайнера доложил, что на борту находится больной пассажир.

Отмечается, что командир воздушного судна решил экстренно приземлиться в другом российском городе. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи.

Никто не пострадал. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился 23 сентября на борту летевшего из Антальи в Грозный Airbus A320.

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      Фариза Бацазова
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