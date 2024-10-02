В Совфеде ответили на слова Помпео о необходимости «вернуть» Россию к Западу в одной сфере

Сенатор Джабаров раскритиковал желание Помпео вернуть РФ в европейскую экономику

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление бывшего главы ЦРУ и экс-госсекретаря США Майка Помпео о необходимости «вернуть» Россию в европейскую экономику. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«После разрыва отношений в экономической сфере с нами, в энергетической сфере, честно говоря, европейская экономическая модель чувствует себя не очень здорово. Но не мы прервали отношения. Не мы вводили санкции против России, а Запад. Европейские страны в первую очередь присоединялись, а иногда бежали впереди американцев», — отреагировал Джабаров.

Также сенатор отметил, что стремление разорвать экономические отношения России и Китая является бессмысленным.

«Что касается попытки оттащить нас от Китая, то это бессмысленно абсолютно. Потому что у нас стратегическое партнерство. Мы не союзники против кого-то. Мы развиваем наши двусторонние отношения, и они успешны для обеих стран», — объяснил он.

Ранее бывший глава ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что при окончании конфликта на Украине Россию нужно вернуть к европейской экономической модели вместо азиатской.